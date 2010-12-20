-SPOR TOTO SÜPER LİG'E 32 GÜN ARA İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan 17. hafta maçlarının ardından 32 günlük devre arası tatil başladı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ikinci yarısı 21 Ocak 2011 tarihinde başlayacak. Futbol Federasyonunun henüz kesin programını açıklamadığı Süper Lig'de 18. hafta maçları, 21-22-23-24 Ocak 2011 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun 34. ve son hafta maçları 22 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak. Ligde devre arası tatiline girilmesine rağmen futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarıyla devam edecek. Gruplarda 2. hafta maçları yarın ve 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Süper Lig'de 2. yarının başlamasından önce kupada gruplarda 3. hafta maçları 11-12-13 Ocak 2011, 4. hafta maçları ise 15-16-17-18 Ocak 2011 tarihlerinde yapılacak.