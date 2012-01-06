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Spor

Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 12:49

-Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle: */   Yarın: 16.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu (Bursa Atatürk) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun 19 Mayıs) 8 Ocak Pazar: 13.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 13.00 Manisaspor-Orduspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Eskişehirspor-Sivasspor (Eskişehir Atatürk) 16.00 Medical Park Antalyaspor-Kayserispor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Ankaragücü-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) 9 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu) /*

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