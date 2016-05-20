Spor Toto Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta sonunda 2015/2016 sezonunun tamamlanmasıyla ligden düşen takımlar belli oldu. Ligde kalma mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Eskişehirspor ve Sivasspor, 34. hafta sonunda küme düşen takımlar oldu. Böylece Mersin İdman Yurdu'nun ardından Sivasspor ve Eskişehirspor da PTT 1. Lig'e düşmüş oldu.

Eskişehirspor, Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek 30 puanda kalırken Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 31 puana yükseldi. Ligden düşme ihtimali bulunan Gaziantepspor ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 36 puanla 14. sıraya yükseldi.