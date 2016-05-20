T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu

Mersin İdman Yurdu'nun ardından Sivasspor ve Eskişehirspor da PTT 1. Lig'e düştü

20 Mayıs 2016 01:15

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta sonunda 2015/2016 sezonunun tamamlanmasıyla ligden düşen takımlar belli oldu. Ligde kalma mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Eskişehirspor ve Sivasspor, 34. hafta sonunda küme düşen takımlar oldu. Böylece Mersin İdman Yurdu'nun ardından Sivasspor ve Eskişehirspor da PTT 1. Lig'e düşmüş oldu.

Eskişehirspor, Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek 30 puanda kalırken Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 31 puana yükseldi. Ligden düşme ihtimali bulunan Gaziantepspor ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 36 puanla 14. sıraya yükseldi.

ETİKETLER

PTT Birinci LigSivassporEskişehirsporMersin İdman Yurdufutbol

İlgili Haberler

Şampiyonluk kutlayan Beşiktaş taraftarına gazlı müdahale

İstanbul Dolmabahçe'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti

Avrupa kupalarına gidecek takımlar belirlendi

Spor Toto Süper Lig oynanan 6 karşılaşma ile sona ererken, Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24