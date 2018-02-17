Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BURSASPOR
Harun, Shehu, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Bostock, Batalla, Yusuf, Stancu
SAKAT: Moussa Sow, Kubilay Kanatsızkuş, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 1. Balkon 200 TL, VIP 2. Balkon 200 TL, Batı Alt Tribünü 100TL, Spor Toto Alt Tribünü 50 TL, Spor Toto Üst Tribünü 40 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 20 TL, Tofaş Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Sadık, Doria, Rahman, Murat, Aytaç, Azubuike, Adem, Pereira, Gilberto
SAKAT: Dia, Khalid
CEZALI: İssam, Mina
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Bliznichenko, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Alexe
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası ve Misafir Tribün: 5 TL, Maraton: 10 TL, Kapalı: 20 TL
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TELESET MOBİLYA AKHİSASPOR
Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Eray, Sissoko, Olcan, Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Kadir, Onur
CEZALI: Serginho
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TRABZONSPOR
Onur- Kamil Amet, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa Akbaş
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Platinum B Blok 425 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, VIP Gold 300 TL, VIP Silver 250 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Misafir Tribünü: 30 TL
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Mossoro, Adebayor
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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KASIMPAŞA
Ramazan- Veysel, Omeruo, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, Trezeguet, Eduok, Diagne
SAKAT: Neumayr*
CEZALI: Popov
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribünü 80 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 40 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 50 TL
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Rodrigues, Selçuk, Donk, Feghouli, Yasin, Gomis
SAKAT: Denayer, Fernando
CEZALI: Belhanda