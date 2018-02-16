Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ANTALYASPOR
Ferhat- Nazım, Celustka, Diego, Musa, Hakan, Charles, Danilo, Deniz, Sakıb, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki
CEZALI: Maicon
BİLET FİYATLARI: Vip 50 TL, Batı Tribünü 20 TL, Doğu Tribünü 10 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir Takım Tribünü 5 TL
KAYSERİSPOR
Lung- Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji,Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Lopes
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma(Robinho), Emre, Muhammed
SAKAT: Kone
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 15 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir Tribünü 20 TL
OSMANLISPOR
Karcemarskas- Carlos, Tiago, Numan, Yalçın, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi
SAKAT: Mehmet Battal*
CEZALI: Ceyhun, Vrsajevic
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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf (Valbuena), Giuliano, Fernandao
SAKAT: Janssen, Skrtel*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1907 430 TL, Maraton Alt E 297 TL, Fenerium Alt E 324 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F 248 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G 216 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I 109 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü 54 TL, Misafir Tribünü 54 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou- Gassama, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: Haydar, Cenk Ahmet
CEZALI: Welinton