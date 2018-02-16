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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ANTALYASPOR Ferhat- Nazım, Celustka, Diego, Musa, Hakan, Charles, Danilo, Deniz, Sakıb, Doukara SAKAT: Salih, Zeki CEZALI: Maicon BİLET FİYATLARI: Vip 50 TL, Batı Tribünü 20 TL, Doğu Tribünü 10 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü

16 Şubat 2018 15:12

ANTALYASPOR
Ferhat- Nazım, Celustka, Diego, Musa, Hakan, Charles, Danilo, Deniz, Sakıb, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki
CEZALI: Maicon
BİLET FİYATLARI: Vip 50 TL, Batı Tribünü 20 TL, Doğu Tribünü 10 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir Takım Tribünü 5 TL

KAYSERİSPOR
Lung- Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji,Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Lopes

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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma(Robinho), Emre, Muhammed
SAKAT: Kone
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton Tribünü 15 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir Tribünü 20 TL

OSMANLISPOR
Karcemarskas- Carlos, Tiago, Numan, Yalçın, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi
SAKAT: Mehmet Battal*
CEZALI: Ceyhun, Vrsajevic

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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf (Valbuena), Giuliano, Fernandao
SAKAT: Janssen, Skrtel*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1907 430 TL, Maraton Alt E 297 TL, Fenerium Alt E 324 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F 248 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G 216 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I 109 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü 54 TL, Misafir Tribünü 54 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR 
Riou- Gassama, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: Haydar, Cenk Ahmet 
CEZALI: Welinton 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYASPOR Ferhat Nazım Celustka Diego Musa Hakan Charles Danilo Deniz Sakıb Doukara SAKAT Salih Zeki CEZALI Maicon BİLET FİYATLARI VipTL Batı TribünüTL Doğu TribünüTL Kuzey Kale Arkası TribünüTL Güney Kale Arkası TribünüTL

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