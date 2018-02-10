Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Caner, Dany, Ömer, Olcan, Sissoko, Serginho, Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Kadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 50 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL
BURSASPOR
Harun- Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf, Stancu
SAKAT: Pablo Martin Batalla, Moussa Sow, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Cristobal Jorquera
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR
Silviu Lung- Sapunaru, Kana-Biyik, Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural, Varela, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Deniz Türünç, Tiago Lopes, Fernando Boldrin
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, 4. Kategori 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç- Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Ziya Erdal
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou- Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: M\'Billa, Haydar
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası Tribünü 15 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren Albayrak, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moke, Mehdi, Fofana, Jahovic
SAKAT: Traore, Yatabare
CEZALI: Ferhat Öztorun
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Arda, Napoleoni (Mossoro), Adebayor
SAKAT: Mossoro*, Elia*
CEZALI: Emre
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75 TL, 2. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü 65 TL
FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Alper, Fernandao.
SAKAT: Janssen, İsmail, Skrtel
CEZALI: Yok