T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Lukac - Lopes, Caner, Dany, Ömer, Olcan, Sissoko, Serginho, Soner, Larsson, Seleznyov SAKAT: Kadir CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 50 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL BURSASPOR Harun- Barış

10 Şubat 2018 16:04

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Caner, Dany, Ömer, Olcan, Sissoko, Serginho, Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Kadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 50 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL

BURSASPOR
Harun- Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf, Stancu
SAKAT: Pablo Martin Batalla, Moussa Sow, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Cristobal Jorquera
CEZALI: Yok

--------------------------------------------
KAYSERİSPOR
Silviu Lung- Sapunaru, Kana-Biyik, Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural, Varela, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Deniz Türünç, Tiago Lopes, Fernando Boldrin
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori    10 TL, 4. Kategori 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç- Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Ziya Erdal

--------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou- Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: M\'Billa, Haydar
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası Tribünü 15 TL

ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren Albayrak, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moke, Mehdi, Fofana, Jahovic 
SAKAT: Traore, Yatabare 
CEZALI: Ferhat Öztorun 

--------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Arda, Napoleoni (Mossoro), Adebayor
SAKAT: Mossoro*, Elia*
CEZALI: Emre 
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75 TL, 2. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü    65 TL

FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Alper, Fernandao.
SAKAT: Janssen, İsmail, Skrtel
CEZALI: Yok

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR LukacLopes Caner DanyOlcan Sissoko Serginho Soner Larsson Seleznyov SAKAT Kadir CEZALI Yok BİLET FİYATLARI Kapalı TribünTL Kuzey Kale Arkası TribünüTL Misafir TribünüTL BURSASPOR Harun Barış Ekong Titi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24