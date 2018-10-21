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Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri 

TRABZONSPOR Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak SAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori

21 Ekim 2018 13:54

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak
SAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone (İbrahim Akdağ), Taylan, Özer, Emrah Başsan, Sunu
SAKAT: Munsy, Sefa
CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR Onur Pereira Toure Hosseini Novak Onazi Sosa Abdülkadir Amiri Rodallega Burak SAKAT Kamil Ahmet Mustafa CEZALI Yok BİLET FİYATLARI KategoriKale ArkalarıTL KategoriDoğuBatıTL VIP SilverTL VIP GoldTL Platinum AC BlokTL
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