-Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının ardından -2011-2012 sezonunun ilk yarısında maç başına en çok gol Hüseyin Avni Aker Stadı'nda atıldı -Trabzonspor'un maçlarını oynadığı statta fileler 9 maçta 29 kez havalanırken, maç başına 3.22 gol ortalaması, Süper Lig'de maçların oynandığı 17 ayrı stat içinde ilk sırayı aldı -Sezonun ilk yarısında en az golü ise maç başına 1.5 ortalamayla Ordulular izledi İSTANBUL (A.A) - 28.12.2011 - Çetin Arslancan - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk yarısında gol izleme açısından en şanslı seyirciler Trabzonlular oldu. Sezonun ilk yarısında maç başına en çok gol Hüseyin Avni Aker Stadı'nda atıldı. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı statta fileler 9 maçta toplam 29 kez havalanırken, maç başına 3.22 gol ortalaması, Süper Lig'de maçların oynandığı 17 ayrı stat içinde ilk sırayı aldı. Trabzonspor taraftarları, statlarında oynanan maçlarda 15 kez takımlarının attıkları gollere sevinirken, 14 kez de yedikleri gollere üzüldü. -En az gol Ordu 19 Eylül Stadı'nda- Sezonun ilk yarısında en az golü ise maç başına 1.5 ortalamayla Ordulular izledi. Orduspor'un maçlarını oynadığı 19 Eylül Stadı'nda yapılan 8 maçta ev sahibi takım 5 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Toplam 12 gol, aynı zamanda ligde en az gol atılan stat olarak kayıtlara geçti. -En çok gol Ankara 19 Mayıs Stadı'nda- Süper Lig'in ilk yarısında toplamda en çok gol ise Ankara 19 Mayıs Stadı'nda filelerle buluştu. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin ortaklaşa maçlarını oynadığı statta 17 maçta toplam 41 gol atıldı. Başkentli futbolseverler sayısal olarak ligin en çok golünü izlemelerine rağmen, maç başına ortalamada 2.41 ile ancak 6. sırada kendilerine yer bulabildiler. -Statlara göre goller- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında statlarda atılan gol sayıları şöyle: Takım Stat Maç Gol Ortalama ----------- ----------------- --- --- -------- Trabzonspor Hüseyin Avni Aker 9 29 3.22 Kardemir Karabükspor Dr. Necmettin Şeyhoğlu 8 25 3.13 Galatasaray Türk Telekom Arena 8 23 2.88 Sivasspor Sivas 4 Eylül 9 25 2.78 Kayserispor Kadir Has 9 23 2.56 A.Gücü-G.Birliği Ankara 19 Mayıs 17 41 2.41 Beşiktaş Fiyapı İnönü 8 18 2.25 Fenerbahçe FB Şükrü Saracoğlu 8 18 2.25 Samsunspor Samsun 19 Mayıs 8 18 2.25 İBB Spor Atatürk Olimpiyat 8 17 2.13 Manisaspor Manisa 19 Mayıs 8 17 2.13 Gaziantepspor Kamil Ocak 9 19 2.11 M.Park Antalyaspor Mardan Antalyaspor 10 20 2 Eskişehirspor Eskişehir Atatürk 8 15 1.88 Bursaspor Bursa Atatürk 9 16 1.78 Mersin İdmanyurdu Tevfik Sırrı Gür 9 16 1.78 Orduspor Ordu 19 Eylül 8 12 1.5 Not: Beşiktaş-Orduspor (2-1) maçı, siyah-beyazlıların cezası nedeniyle Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynandı. (ÇET-BÜL-SBR)