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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının ardından

28 Aralık 2011 13:13

-Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının ardından -2011-2012 sezonunun ilk yarısında maç başına en çok gol Hüseyin Avni Aker Stadı'nda atıldı -Trabzonspor'un maçlarını oynadığı statta fileler 9 maçta 29 kez havalanırken, maç başına 3.22 gol ortalaması, Süper Lig'de maçların oynandığı 17 ayrı stat içinde ilk sırayı aldı -Sezonun ilk yarısında en az golü ise maç başına 1.5 ortalamayla Ordulular izledi İSTANBUL (A.A) - 28.12.2011 - Çetin Arslancan - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk yarısında gol izleme açısından en şanslı seyirciler Trabzonlular oldu. Sezonun ilk yarısında maç başına en çok gol Hüseyin Avni Aker Stadı'nda atıldı. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı statta fileler 9 maçta toplam 29 kez havalanırken, maç başına 3.22 gol ortalaması, Süper Lig'de maçların oynandığı 17 ayrı stat içinde ilk sırayı aldı. Trabzonspor taraftarları, statlarında oynanan maçlarda 15 kez takımlarının attıkları gollere sevinirken, 14 kez de yedikleri gollere üzüldü. -En az gol Ordu 19 Eylül Stadı'nda- Sezonun ilk yarısında en az golü ise maç başına 1.5 ortalamayla Ordulular izledi. Orduspor'un maçlarını oynadığı 19 Eylül Stadı'nda yapılan 8 maçta ev sahibi takım 5 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Toplam 12 gol, aynı zamanda ligde en az gol atılan stat olarak kayıtlara geçti. -En çok gol Ankara 19 Mayıs Stadı'nda- Süper Lig'in ilk yarısında toplamda en çok gol ise Ankara 19 Mayıs Stadı'nda filelerle buluştu. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin ortaklaşa maçlarını oynadığı statta 17 maçta toplam 41 gol atıldı. Başkentli futbolseverler sayısal olarak ligin en çok golünü izlemelerine rağmen, maç başına ortalamada 2.41 ile ancak 6. sırada kendilerine yer bulabildiler. -Statlara göre goller- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında statlarda atılan gol sayıları şöyle:    Takım                       Stat            Maç      Gol    Ortalama -----------             -----------------      ---      ---    -------- Trabzonspor             Hüseyin Avni Aker       9       29       3.22 Kardemir Karabükspor    Dr. Necmettin Şeyhoğlu  8       25       3.13 Galatasaray             Türk Telekom Arena      8       23       2.88 Sivasspor               Sivas 4 Eylül           9       25       2.78 Kayserispor             Kadir Has               9       23       2.56 A.Gücü-G.Birliği        Ankara 19 Mayıs        17       41       2.41 Beşiktaş                Fiyapı İnönü            8       18       2.25 Fenerbahçe              FB Şükrü Saracoğlu      8       18       2.25 Samsunspor              Samsun 19 Mayıs         8       18       2.25 İBB Spor                Atatürk Olimpiyat       8       17       2.13 Manisaspor              Manisa 19 Mayıs         8       17       2.13 Gaziantepspor           Kamil Ocak              9       19       2.11 M.Park Antalyaspor      Mardan Antalyaspor     10       20       2 Eskişehirspor           Eskişehir Atatürk       8       15       1.88 Bursaspor               Bursa Atatürk           9       16       1.78 Mersin İdmanyurdu       Tevfik Sırrı Gür        9       16       1.78 Orduspor                Ordu 19 Eylül           8       12       1.5 Not: Beşiktaş-Orduspor (2-1) maçı, siyah-beyazlıların cezası nedeniyle Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynandı. (ÇET-BÜL-SBR)

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