Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.
Haftanın sonuçları
Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1
Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kayserispor-Galatasaray: 0-3
Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2
13. haftanın programı
23 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)