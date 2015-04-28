Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta Beşiktaş'ın liderliği ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beşiktaş, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçtan 2-1 galip ayrılarak, haftayı lider kapattı. Beşiktaş, 25. dakikada Hutchinson ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Kardemir Karabükspor, 79. dakikada Musa Çağıran ile 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın uzatma bölümünde 90+6. dakikada Cenk Tosun kafayla topu ağlara gönderdi ve takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 61'e yükselterek, averajla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmada, Kardemir Karabükspor'dan kaleci Waterman 42. dakikada, Beşiktaşlı Necip Uysal da 58. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe zirveden indi

Fenerbahçe, Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin kötü bir oyun sergilediği maçta İstanbul temsilcisi Mustafa Yumlu'nun 33. dakikada kendine kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda skoru korumaya yönelen Fenerbahçe, Eskişehirsporlu Emre Güral mükemmel golüne engel olamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi. Haftaya lider giren Fenerbahçe 60 puanla üçüncü sıraya indi.

Zor da olsa Galatasaray

Galatasaray zorlandığı maçta sahasında Gaziantepspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Hakan Kadir Balta'nın 85. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 61'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada bitirdi.

Trabzonspor takıldı

Trabzonspor, başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği 70. dakikada Tomic ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 85. dakikada Medjani ile 1-1 eşitliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Maçta Gençlerbirliği'nde Doğa Kaya 65. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor evinde yıkıldı

Haftanın açılış maçında Medicana Sivasspor sahasında Mersin İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu. Chahechouhe ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip bu üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip uzatma bölümünde Sinan Kaloğlu ve Futacs iki gol bularak maçı 2-1 kazandı.

Bursa'nın 4 gollü galibiyet keyfi

Bursaspor, sahasında İstanbul Başakşehir'i 4-1 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. Yeşil-beyazlıların gollerini Bakambu (2), Fernandao ve Holmen kaydetti. İstanbul temsilcisinin tek golü ise Da Costa'dan geldi.

Kasımpaşa deplasmanda güldü

Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Scarione (2) ve Babel atarken, Karadeniz takımının tek golünü ise Kweuke kaydetti. Kasımpaşa'da Alparslan Öztürk 64. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Balıkesirspor, kümede kalma mücadelesinde sahasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalarak, şansını azalttı. Ev sahibi ekibin golünü Sercan Yıldırım, konuk takımın golünü ise Daogari attı.

Konyaspor doludizgin

Torku Konyaspor, evindeki maçta Akhisar Belediyespor'u 2-1 yendi. Torku Konyaspor'un gollerini Mehmet Güven ve Rangelov ağlara gönderdi. Akhisar Belediyespor'un golünü ise De Castro kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 25 gol atıldı. Dört maçı ev sahibi, 2 karşılaşmayı deplasman takımları kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Gol krallığı

18 gol: Fernandao (Bursaspor)

16 gol: Demba Ba (Beşiktaş)

15 gol: Cardozo (Trabzonspor)

28. haftanın sonuçları

Medicana Sivasspor-Mersin İdmanyurdu: 1-2

Bursaspor-İstanbul Başakşehir: 4-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-3

Eskişehirspor-Fenerbahçe: 1-1

Balıkesirspor-SAİ Kayseri Erciyesspor: 1-1

Torku Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-1

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-1

Galatasaray-Gaziantepspor: 1-0

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 2-1

29. haftanın maçları

İstanbul Başakşehir-Eskişehirspor

Mersin İdmanyurdu-Torku Konyaspor

Fenerbahçe-Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Bursaspor

Gaziantespor-Gençlerbirliği

Trabzonspor-Beşiktaş

Akhisar Belediyespor-Galatasaray

SAİ Kayseri Erciyesspor-Medicana Sivasspor.