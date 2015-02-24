Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, sahasında aldığı mağlubiyetle üçüncü sıraya geriledi. Galatasaray ise haftayı 48 puanla lider bitirdi.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilerek, 33 maç aradan sonra evinde mağlup oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, karşılaşmanın başında Akhisar Belediyesporlu Güray Vural'ın 5. dakikada attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden 41. dakikada Meireles ile golü bulan Fenerbahçe soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda rakibi üzerinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, bir türlü aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda gol için yüklenen Fenerbahçe, kontrataktan 89. dakikada Vaz Te'nin golüyle 2-1 geriye düştü ve karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik şansını kullanmadı ve 46 puanla üçüncü basamağa indi.

Beşiktaş tek golle yenildi

Haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Eskişehirspor deplasmanında aldığı yenilgiyle ikinci sıraya indi. Ev sahibi ekibin tek golünü 18. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla 47 puanda kaldı ve ikinci sırada kaldı.

Galatasaray deplasmanda güldü

Galatasaray, deplasmanda Medicana Sivasspor'u 3-2 yenerek, 48 puanla liderliğe yükseldi. Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Yasin Öztekin, 55. dakikada Burak Yılmaz ve 67. dakikada Telles kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini ise 39. dakikada Aatıf ve 84. dakikada İbrahim Akın attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 48'e yükselterek, liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini 45. dakikada Mehmet Ekici (Trabzonspor) ve 90. dakikada Donk (Kasımpaşa) attı.

Haftanın açılışı maçında SAİ Kayseri Erciyesspor, evinde Torku Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Boye, Direnthe ve Vleminckx kaydetti.

İstanbul Başakşehir, sahasında Gaziantepspor'u Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller, Bakambu (Bursaspor) ve Kweuke'den (Çaykur Rizespor) geldi. Bursasporlu Serdar Aziz 59. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mersin İdmanyurdu sahasında ligde kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi. Mersin ekibinin gollerini Servet Çetin ve Mitrovic atarken, konuk takımın tek golü Musa Çağıran'dan geldi.

Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçta, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin tek golünü ev sahibi ekipten Berkan Emir kendi kalesine attı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 21 gol kaydedildi. 4 maçı ev sahibi, 3 müsabakayı deplasman takımları kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Gol krallığı

13 gol: Demba Ba (Beşiktaş), Burak Yılmaz (Galatasaray), Fernandao (Bursaspor)

Haftanın toplu sonuçları

SAİ Kayseri Erciyesspor-Torku Konyaspor: 3-0

İstanbul Başakşehir-Gaziantepspor: 1-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Medicana Sivasspor-Galatasaray: 2-3

Mersin İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor: 2-1

Balıkesirspor-Gençlerbirliği: 0-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Eskişehirspor-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: 1-2

22. haftanın programı

Galatasaray-SAİ Kayseri Erciyesspor

Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Torku Konyaspor-Fenerbahçe

Akhisar Belediyespor-İstanbul Başakşehir

Gaziantepspor-Kasımpaşa

Bursaspor-Mersin İdmanyurdu

Beşiktaş-Balıkesirspor

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor.