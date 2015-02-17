Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Galatasaray, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 yenerek, zirve yarışını sürdürdü. Galatasaray'ın gollerini, 16. dakikada Chedjou, 26. dakikada Sneijder ve 31. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü ise sonradan oyuna giren Boşnak oyuncu Zec, 80. dakikada kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada konuk ekipten Aykut Çeviker 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gençlerbirliği evinde kupadan elediği Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibi Stancu'nun 8. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden 44. dakikada Sissoko'nun golüyle Eskişehirspor eşitliği sağladı ve devre böyle sona erdi. Konuk ekip Eskişehirspor 48. dakikada Mori ile ikinci golü bularak, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eskişehirspor alt taraftan uzaklaşmak adına biraz olsun rahatladı. Karşılaşmada Gençlerbirliği'nden Gosso ve Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş 90'da güldü

Beşiktaş, sahasında ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 20. haftayı da lider kapatmayı başardı. Beşiktaş'ın gollerini 23 ve 90+3. dakikada penaltıdan Demba Ba ile 87. dakikada Gökhan Töre kaydetti. Bursaspor'da ise 12. dakikada Bakambu ve 90. dakikada Ozan Tufan gollerde isimleri olan futbolculardı. Bursaspor'da ayrıca 90+3. dakikada Şener Özbayraklı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe farka koştu

Fenerbahçe zorlu maçta deplasmanda Gaziantepspor'u 5-0 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 7. dakikada Emenike, 57. dakikada Kuyt, 60 ve 68. dakikada Sow ile 72. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu attı.

Trabzonspor, evinde zorlandığı maçta İstanbul Başakşehir'i 3-2 yendi. Bordo-mavililerin gollerini 14. dakikada Mehmet Ekici, 24. dakikada Sefa Yılmaz ve 53. dakikada Özer Hurmacı ağlarla buluşturdu. Konuk ekibin gollerini ise 18. dakikada Mahmut Tekdemir ve 26. dakikada Visca kaydetti.

Ligde 20. haftanın ilk maçında ligde kalmak için çalışan Kardemir Karabükspor, sahasındaki maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın maçında Akhisar Belediyespor, sahasında Suat Altın İnşaat (SAİ) Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, rahat bir nefes aldı. Ege temsilcisinin tek golünü 75. dakikada Ferreira kaydetti.

Çaykur Rizespor sahasında Mersin İdmanyurdu'na 4-0 yenilerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Konuk ekibin gollerine 7. ve 86. dakikada Futacs, 50 ve 90+1. dakikada Nakoulma imza attı.

Medicana Sivasspor, deplasmanda Torku Konyaspor'u 1-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. Konuk takımın tek golünü 58. dakikada Taouil kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 28 gol kaydedildi. 4 maçı ev sahibi, 4 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

Gol krallığı

13 gol: Demba Ba (Beşiktaş), Fernandao (Bursaspor)

12 gol: Cardozo (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Galatasaray)

11 gol: Gekas (Akhisar Belediyespor)

20. haftada alınan sonuçlar

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-0

Akhisar Belediyespor-SAİ Kayseri Erciyesspor: 1-0

Gaziantepspor-Fenerbahçe: 0-5

Çaykur Rizespor- Mersin İdmanyurdu: 0-4

Torku Konyaspor-Medican Sivasspor: 0-1

Beşiktaş-Bursaspor: 3-2

Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: 3-2

Gençlerbirliği-Eskişehirspor: 1-2

Galatasaray-Balıkesirspor: 3-1

21. hafta programı

SAİ Kayseri Erciyesspor-Torku Konyaspor

İstanbul Başakşehir-Gaziantepspor

Bursaspor-Çaykur Rizespor

Medicana Sivasspor-Galatasaray

Mersin İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor

Balıkesirspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Trabzonspor

Eskişehirspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor.