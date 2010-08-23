-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına bugün yapılan 3 karşılaşmayla devam edildi. Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırladığı son şampiyon Bursaspor'a 2-0 yenilerek 2. hafta sonunda da puanla tanışamadı ve puan cetvelinde alt sıralarda yer aldı. Konuk takım Bursaspor her iki yarıda Ergiç'in ayağından bulduğu birer golle Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçerken, puanını 6'ya çıkararak, yoluna kayıpsız devam etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Gençlerbirliği, Gaziantepspor ile golsüz berabere kalırken, Ankaragücü de Manisaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe ve Kasımpaşa-Bucaspor maçlarıyla tamamlanacak. Bugün yapılan maçlardan sonra puan durumu şöyle oluştu: /* -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------ 1.BURSASPOR 2 2 - - 3 - 3 6 2.KAYSERİSPOR 2 2 - - 3 - 3 6 3.SİVASSPOR 2 1 1 - 3 2 1 4 4.FENERBAHÇE 1 1 - - 4 - 4 3 5.TRABZONSPOR 1 1 - - 2 - 2 3 6.ANKARAGÜCÜ 2 1 - 1 3 2 1 3 7.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 8.KONYASPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 10.BEŞİKTAŞ 2 1 - 1 1 2 -1 3 11.GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 - - - - 2 12.GAZİANTEPSPOR 2 - 2 - - - - 2 13.KASIMPAŞA 1 - 1 - - - - 1 14.ESKİŞEHİRSPOR 2 - 1 1 1 2 -1 1 15.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 2 - 1 1 1 5 -4 1 16.BUCASPOR 1 - - 1 - 1 -1 - 17.GALATASARAY 2 - - 2 1 4 -3 - 18.MANİSASPOR 2 - - 2 1 5 -4 - */