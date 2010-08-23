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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 03:20

-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına bugün yapılan 3 karşılaşmayla devam edildi.  Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırladığı son şampiyon Bursaspor'a 2-0 yenilerek 2. hafta sonunda da puanla tanışamadı ve puan cetvelinde alt sıralarda yer aldı.  Konuk takım Bursaspor her iki yarıda Ergiç'in ayağından bulduğu birer golle Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçerken, puanını 6'ya çıkararak, yoluna kayıpsız devam etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Gençlerbirliği, Gaziantepspor ile golsüz berabere kalırken, Ankaragücü de Manisaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe ve Kasımpaşa-Bucaspor maçlarıyla tamamlanacak. Bugün yapılan maçlardan sonra puan durumu şöyle oluştu: /* -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                      O   G   B   M   A   Y  AV   P ------------------------------------------------------------ 1.BURSASPOR                   2   2   -   -   3   -   3   6 2.KAYSERİSPOR                 2   2   -   -   3   -   3   6 3.SİVASSPOR                   2   1   1   -   3   2   1   4 4.FENERBAHÇE                  1   1   -   -   4   -   4   3 5.TRABZONSPOR                 1   1   -   -   2   -   2   3 6.ANKARAGÜCÜ                  2   1   -   1   3   2    1  3 7.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR         2   1   -   1   2   2   -   3 8.KONYASPOR                   2   1   -   1   2   2   -   3 9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR   2   1   -   1   2   2   -   3 10.BEŞİKTAŞ                   2   1   -   1   1   2   -1  3 11.GENÇLERBİRLİĞİ             2   -   2   -   -   -   -   2 12.GAZİANTEPSPOR              2   -   2   -   -   -   -   2 13.KASIMPAŞA                  1   -   1   -   -   -   -   1 14.ESKİŞEHİRSPOR              2   -   1   1   1   2   -1  1 15.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR   2   -   1   1   1   5   -4  1 16.BUCASPOR                   1   -   -   1   -   1   -1  - 17.GALATASARAY                2   -   -   2   1   4   -3  - 18.MANİSASPOR                 2   -   -   2   1   5   -4  - */

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