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Spor Toto Süper Ligde görünüm ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 00:23

-Spor Toto Süper Ligde görünüm ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar, 42 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Medical Park Antalyaspor'u ikinci yarıdaki 64. dakikada Almeida ve 90. dakikada Fernandes'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Medical Park Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4. dakikada Tita penaltıdan kaydetti. Siyah-beyazlılarda İsmail Köybaşı, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Günün diğer maçında ise Gaziantepspor, konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 8. dakikada Popov'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR                          O   G   B   M   A   Y    AV     P ------------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY A.Ş.              20  14   4   2  40  15    25    46 2. BEŞİKTAŞ A.Ş.                 21  12   6   3  32  19    13    42 3. FENERBAHÇE A.Ş.               20  12   6   2  30  17    13    42 4. TRABZONSPOR A.Ş.              20   9   6   5  32  22    10    33 5. GENÇLERBİRLİĞİ                20   9   5   6  29  24     5    32 6. SİVASSPOR                     20   8   7   5  33  30     3    31 7. ESKİŞEHİRSPOR                 20   9   4   7  21  20     1    31 8. MERSİN İDMANYURDU             21   7   6   8  21  22    -1    27 9. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR      21   7   6   8  17  19    -2    27 10. KAYSERİSPOR                  20   8   2  10  22  21     1    26 11. BURSASPOR                    20   6   7   7  22  21     1    25 12. MANİSASPOR                   20   6   7   7  18  20    -2    25 13. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR          20   6   6   8  22  27    -5    24 14. GAZİANTEPSPOR                21   5   8   8  18  22    -4    23 15. ORDUSPOR                     20   5   7   8  16  22    -6    22 16. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    20   4   3  13  21  36   -15    15 17. SAMSUNSPOR                   20   2   7  11  15  31   -16    13 18. MKE ANKARAGÜCÜ               20   2   5  13  17  38   -21    11 */ -Ligde yarın- Spor Toto Süper Lig'de yarının maç programı şöyle: 13.00 Samsunspor-Orduspor (Samsun 19 Mayıs) 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Bursaspor-Sivasspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (FB Şükrü Saracoğlu)

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