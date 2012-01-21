-Spor Toto Süper Ligde görünüm ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar, 42 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Medical Park Antalyaspor'u ikinci yarıdaki 64. dakikada Almeida ve 90. dakikada Fernandes'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Medical Park Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4. dakikada Tita penaltıdan kaydetti. Siyah-beyazlılarda İsmail Köybaşı, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Günün diğer maçında ise Gaziantepspor, konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 8. dakikada Popov'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY A.Ş. 20 14 4 2 40 15 25 46 2. BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 12 6 3 32 19 13 42 3. FENERBAHÇE A.Ş. 20 12 6 2 30 17 13 42 4. TRABZONSPOR A.Ş. 20 9 6 5 32 22 10 33 5. GENÇLERBİRLİĞİ 20 9 5 6 29 24 5 32 6. SİVASSPOR 20 8 7 5 33 30 3 31 7. ESKİŞEHİRSPOR 20 9 4 7 21 20 1 31 8. MERSİN İDMANYURDU 21 7 6 8 21 22 -1 27 9. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 21 7 6 8 17 19 -2 27 10. KAYSERİSPOR 20 8 2 10 22 21 1 26 11. BURSASPOR 20 6 7 7 22 21 1 25 12. MANİSASPOR 20 6 7 7 18 20 -2 25 13. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 20 6 6 8 22 27 -5 24 14. GAZİANTEPSPOR 21 5 8 8 18 22 -4 23 15. ORDUSPOR 20 5 7 8 16 22 -6 22 16. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 20 4 3 13 21 36 -15 15 17. SAMSUNSPOR 20 2 7 11 15 31 -16 13 18. MKE ANKARAGÜCÜ 20 2 5 13 17 38 -21 11 */ -Ligde yarın- Spor Toto Süper Lig'de yarının maç programı şöyle: 13.00 Samsunspor-Orduspor (Samsun 19 Mayıs) 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Bursaspor-Sivasspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (FB Şükrü Saracoğlu)