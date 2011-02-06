-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. 20. hafta sonunda üst üste puan kayıpları yaşayan ve Medical Park Antalyaspor karşısında da sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, averajla 44 puanla liderliğini sürdürürken, Sivasspor'u 2-1 yenme başarısını gösteren Bursaspor aynı puanla ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlı ekip, Sivasspor karşılaşmasının 44. dakikasında Hayrettin'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. 50. dakikada Sivasspor'dan Grosicki skoru eşitleyen golü attı. Karşılaşmanın son dakikasına kadar 1-1 devam eden maçta Miller Bursaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve şampiyonluk yolunda takımına çok değerli 3 puanı kazandırdı. 3 büyüklerden şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe ise Manisaspor deplasmanından 3 puanı 3-1'lik galibiyetle alarak, puanını 42'ye çıkardı ve Trabzonspor ile Bursaspor'u 3. sıradan takip etti. Manisaspor deplasmanında 54. dakikada Floresta'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, 61. dakikada Alex, 73. dakikada Niang ve 88. dakikada Dia'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk için yakın takibini sürdürdü. 4. sırada bulunan Kayserispor ise Ankaragücü karşısında saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Kayserispor bu sonuçla puanını 39 çıkarmayı başardı. Kardemir Karabükspor'u konuk eden ve ikinci yarının flaş transferleriyle kadrosunu çok güçlendiren Beşiktaş ise son dakikalarda rakip sahada kurduğu baskıyla aradığı golü bulamayınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu skorla puanını 32 yaparak 5. sırada kaldı. Haftanın son maçında şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yitirmiş olan Galatasaray, Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 8. sırada yer aldı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Cana, 13. dakikada Stancu ve 44. dakikada Kewell'ın golleriyle devreyi de 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Eskişehirspor ise 75. dakikada Burhan ve 77. dakikada Ümit Karan'ın kazandırdığı gollerle skoru bir anda 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 81. dakikasında sahneye çıkan Milan Baros skoru 4-2 yapan golü atarak hem takımı rahatlattı, hem de bu sezon Galatasaray'ı ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısına ulaştırdı. Ligin 20. haftasında 4 maçı ev sahibi, 3 maçı da konuk takımlar kazanırken, filelere 25 golün atıldığı haftada, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı Gol krallığı yarışında ise Fenerbahçe'den Alex ve Kardemir Karabüksporlu Emenike 13'er gol ile ilk 2 sırayı paylaştı. Bu 2 futbolcuyu 11 gol ile Fenerbahçeli Niang, 9'ar golle Trabzonsporlu Burak, Manisasporlu Joshua, 8'er golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Herve Tum ve Trabzonspor'dan Umut, 7'şer golle de Beşiktaş'tan Rogerio, Trabzonspor'dan Jaja, Fenerbahçe'den Semih ve Medical Park Antalyaspor'dan Dos Santos takip ediyor. /* Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar ile puan durumu şöyle: Bursaspor-Sivasspor..........................................(2 - 1) Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor...................(1 - 3) Beşiktaş-Kardemir Karabükspor................................(1 - 1) Kayserispor-Ankaragücü.......................................(2 - 1) Manisaspor-Fenerbahçe........................................(1 - 3) Trabzonspor-Medical Park Antalyaspor.........................(0 - 0) Gençlerbirliği-Bucaspor......................................(1 - 0) Galatasaray-Eskişehirspor....................................(4 - 2) Konyaspor-Gaziantepspor......................................(0 - 2) TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------------ 1. TRABZONSPOR A.Ş. 20 13 5 2 41 13 28 44 2. BURSASPOR 20 13 5 2 36 13 23 44 3. FENERBAHÇE 20 13 3 4 46 22 24 42 4. KAYSERİSPOR 20 11 6 3 27 15 12 39 5. BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 9 5 6 32 22 10 32 6. GAZİANTEPSPOR 20 8 7 5 19 16 3 31 7. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 20 9 2 9 27 23 4 29 8. GALATASARAY A.Ş. 20 9 2 9 24 25 -1 29 9. ESKİŞEHİRSPOR 20 7 7 6 21 21 0 28 10. MANİSASPOR 20 9 1 10 30 31 -1 28 11. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 20 7 5 8 31 32 -1 26 12. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 20 6 7 7 20 24 -4 25 13. MKE ANKARAGÜCÜ 20 5 7 8 27 35 -8 22 14. GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 6 9 18 30 -12 21 15. SİVASSPOR 20 3 7 10 19 36 -17 16 16. KONYASPOR 20 3 6 11 17 30 -13 15 17. BUCASPOR 20 3 6 11 14 29 -15 15 18. KASIMPAŞA 20 1 5 14 15 47 -32 8 */ Ligin 21. haftasında lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına giderken, 2. sıradaki Bursaspor da Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ise 4. sıradaki Kayserispor'u konuk edecek. 21. haftada diğer karşılaşmalar ise şöyle: Bucaspor-Konyaspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği Gaziantepspor-Galatasaray Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa Antalyaspor-Manisaspor Ankaragücü-Beşiktaş