T24 LogoT24 Logo
Spor

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

11 Aralık 2010 23:26

-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesine bugün yapılan 3 maçla devam edildi. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi. Gençlerbirliği'nin gollerini 1. dakikada Hurşut ve 26. dakikada Orhan kaydetti. Günün diğer maçında Kardemir Karabükspor, Medical Park Antalyaspor'u aynı skorla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karabükspor'un gollerini 64. dakikada Tchani ve 85. dakikada Emenike attı. Bucaspor ise sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 61. dakikada Simpson'ın golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, maç Kahe'nin 64. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 tamamlandı. Ligde puan durumu şöyle: TAKIMLAR                          O   G   B   M   A   Y  AV   P  --------------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR A.Ş.              15  11   3   1  34   9  25  36 2. BURSASPOR                     15   9   4   2  25  10  15  31 3. FENERBAHÇE                    15   9   3   3  38  19  19  30 4. KAYSERİSPOR                   15   8   5   2  20  10  10  29 5. BEŞİKTAŞ A.Ş.                 16   8   3   5  24  17   7  27 6. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR     16   7   3   6  28  24   4  24 7. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR           15   7   2   6  19  14   5  23 8. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR      16   6   4   6  17  20  -3  22 9. GAZİANTEPSPOR                 15   5   5   5  12  14  -2  20 10. GALATASARAY A.Ş.             16   6   2   8  18  21  -3  20 11. ESKİŞEHİRSPOR                16   4   7   5  15  17  -2  19 12. MANİSASPOR                   16   6   1   9  21  25  -4  19 13. MKE ANKARAGÜCÜ               15   4   5   6  20  26  -6  17 14. GENÇLERBİRLİĞİ               16   4   5   7  15  23  -8  17 15. KONYASPOR                    15   3   5   7  17  25  -8  14 16. BUCASPOR                     16   2   6   8   9  21 -12  12 17. SİVASSPOR                    15   2   6   7  16  31 -15  12 18. KASIMPAŞA                    15   1   5   9  13  35 -22   8 -LİGDE YARIN- Spor Toto Süper Lig'de yarının programı şöyle: 14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24