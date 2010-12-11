-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesine bugün yapılan 3 maçla devam edildi. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi. Gençlerbirliği'nin gollerini 1. dakikada Hurşut ve 26. dakikada Orhan kaydetti. Günün diğer maçında Kardemir Karabükspor, Medical Park Antalyaspor'u aynı skorla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karabükspor'un gollerini 64. dakikada Tchani ve 85. dakikada Emenike attı. Bucaspor ise sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 61. dakikada Simpson'ın golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, maç Kahe'nin 64. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 tamamlandı. Ligde puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR A.Ş. 15 11 3 1 34 9 25 36 2. BURSASPOR 15 9 4 2 25 10 15 31 3. FENERBAHÇE 15 9 3 3 38 19 19 30 4. KAYSERİSPOR 15 8 5 2 20 10 10 29 5. BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 8 3 5 24 17 7 27 6. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 16 7 3 6 28 24 4 24 7. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 15 7 2 6 19 14 5 23 8. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 16 6 4 6 17 20 -3 22 9. GAZİANTEPSPOR 15 5 5 5 12 14 -2 20 10. GALATASARAY A.Ş. 16 6 2 8 18 21 -3 20 11. ESKİŞEHİRSPOR 16 4 7 5 15 17 -2 19 12. MANİSASPOR 16 6 1 9 21 25 -4 19 13. MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 5 6 20 26 -6 17 14. GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 5 7 15 23 -8 17 15. KONYASPOR 15 3 5 7 17 25 -8 14 16. BUCASPOR 16 2 6 8 9 21 -12 12 17. SİVASSPOR 15 2 6 7 16 31 -15 12 18. KASIMPAŞA 15 1 5 9 13 35 -22 8 -LİGDE YARIN- Spor Toto Süper Lig'de yarının programı şöyle: 14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)