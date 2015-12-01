Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 2-0 galip ayrılarak, istediği 3 puanı almayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarıyı 11. dakikada Nani'nin golüyle 1-0 önde bitirdi.



Maçın 42. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında Fenerbahçe ikinci yarıda istediği futbolu ortaya koyamadı. Buna rağmen Van Persie ile yer değişen Fernandao, 87. dakikada takımının ikinci golünü atarak, sarı-lacivertli ekibi 30 puana taşıdı ve liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.

Trabzonspor'da Alper Uludağ 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş zirveden indi

Haftaya lider giren Beşiktaş ise evinde Akhisar Belediyespor'a kaybetti. Manisa temsilcisi 4. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 öne geçti.



İlk yarı bitmeden 40. dakikada Sami ile ikinci golünü bulan Akhisar Belediyespor devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine pozisyon vermeyen konuk ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kan değişimi de Galatasaray'a yaramadı

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ilk maçında sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Burak Yılmaz ve 51. dakikada Hakan Balta ile iki kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı.



Ev sahibi Kasımpaşa bu gollere 32. dakikada Hakan Arslan ve 76. dakikada Titi ile karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 gol kaydedildi. 2 karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı deplasman takımları kazanırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Gol krallığı

11 gol: Samuel Eto'o (Antalyaspor)

9 gol: Mario Gomez (Beşiktaş),

8 gol: Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor), Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)

13. haftanın sonuçları

Antalyaspor-Osmanlıspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Torku Konyaspor: 0-0

Bursaspor-Kayserispor: 1-2

Medicana Sivasspor-Medipol Başakşehir: 2-2

Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu: 3-2

Gençlerbirliği-Gaziantepspor: 2-2

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

14. haftanın programı

Galatasaray-Bursaspor

Osmanlıspor-Kasımpaşa

Torku Konyaspor-Antalyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Gaziantepspor-Fenerbahçe

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor

Akhisar Belediyespor-Medicana Sivasspor

Trabzonspor-Eskişehirspor.