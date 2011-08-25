-Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekildi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. Yayıncı kuruluş Lig TV'nin merkez stüdyolarında gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından yeni sezonda ilk haftanın maç programı şöyle oluştu: Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor Ankaragücü-Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor-Beşiktaş Bursaspor-Kayserispor Kardemir Karabükspor-Sivasspor Samsunspor-Gençlerbirliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Manisaspor-Trabzonspor Fenerbahçe-Orduspor