Spor Toto Süper Lig'de beklenmeyen ayrılık

Göztepe, teknik direktör Bayram Bektaş'ın istifa ettiğini açıkladı. Son 4 maçında mağlup olan kulüpten yapılan açıklamada Bektaş'a teşekkür edildi.

İzmir kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir.

"Bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde gerçekleşen veda toplantısında konuşan Başkanımız Mehmet Sepil "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"Bayram Bektaş ise "Öncelikle Başkanımıza Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, Cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Son olarak söz alan kaptanımız Beto ise "Öncelikle hocamıza ve ekibine her şey için teşekkür ediyorum. 20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum." şeklinde konuştu.

"Bayram Bektaş'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

"Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."