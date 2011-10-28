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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçları İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 14:23

-Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçları  İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 15.00 Medical Park Antalyaspor-Orduspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak) 19.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Eskişehir Atatürk) 30 Ekim Pazar: 15.00 Bursaspor-Manisaspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Beşiktaş-Sivasspor (Fiyapı İnönü) 31 Ekim Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (FB Şükrü Saracoğlu) 20.00 Mersin İdmanyurdu-Gençlerbirliği (Tevfik Sırrı Gür)

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