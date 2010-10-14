-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın lider Bursaspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılacak maçla açılıyor. Milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de heyecan yarından itibaren devam edecek. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Atatürk) 16 Ekim Cumartesi: 15.30 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Eskişehir Atatürk) 17.30 Gaziantepspor-Bucaspor (Adana 5 Ocak-Seyircisiz) 19.00 Beşiktaş-Manisaspor (Fi-Yapı İnönü) 17 Ekim Pazar: 15.30 Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 15.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 17.30 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Galatasaray-Ankaragücü (Ali Sami Yen) 18 Ekim Pazartesi: 19.00 Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)