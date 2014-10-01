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Spor

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

01 Ekim 2014 19:51

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 Ekim Cuma:

20.00 Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: Barış Şimşek

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Deniz Ateş Bitnel

16.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kamil Abitoğlu

18.30 Kayseri Erciyesspor-Galatasaray: Mustafa İlker Coşkun

21.00 Fenerbahçe-Torku Konyaspor: Mete Kalkavan

5 Ekim Pazar:

13.30 İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Hakan Ceylan

16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

16.00 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Balıkesirspor-Beşiktaş: Deniz Çoban

 

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