Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
3 Ekim Cuma:
20.00 Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: Barış Şimşek
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Deniz Ateş Bitnel
16.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kamil Abitoğlu
18.30 Kayseri Erciyesspor-Galatasaray: Mustafa İlker Coşkun
21.00 Fenerbahçe-Torku Konyaspor: Mete Kalkavan
5 Ekim Pazar:
13.30 İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Hakan Ceylan
16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
16.00 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Balıkesirspor-Beşiktaş: Deniz Çoban