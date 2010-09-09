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Spor

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 4. PERDE İSTANBUL (A.A)

09 Eylül 2010 14:15

-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 4. PERDE İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın Bursa'da yapılacak Bursaspor-Eskişehirspor maçıyla açılıyor. Bursa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.  12 Eylül Pazar günü referandum nedeniyle maç yapılmayacak Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk) 11 Eylül Cumartesi: 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Konyaspor-Bucaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 21.30 Beşiktaş-Ankaragücü (BJK İnönü) 21.30 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs) 13 Eylül Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (BJK İnönü) 19.00 Trabzonspor-Sivasspor (Hüseyin Avni Aker) 21.30 Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 21.30 Galatasaray-Gaziantepspor (Ali Sami Yen)

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