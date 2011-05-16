-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 34. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçlarının 22 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı. Açıklamaya göre, 34. haftanın programı şöyle: 20 Mayıs Cuma: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom Arena) 21 Mayıs Cumartesi: 16.00 Ankaragücü-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Bucaspor-Kayserispor (Yeni Buca) 20.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk) 20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak) 22 Mayıs Pazar: 15.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa (Eskişehir Atatürk) 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 20.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)