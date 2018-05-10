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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 33

10 Mayıs 2018 14:52

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 33. hafta heyecanı yarın Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. 
Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini açıklarken program şöyle:
YARIN:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 MAYIS PAZAR:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
 

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