-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle: 27 Ağustos Cuma: 20.00 Ankaragücü-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz) 21.00 Gaziantepspor-Konyaspor (Kamil Ocak) 28 Ağustos Cumartesi: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat) 21.00 Sivasspor-Bursaspor (Sivas 4 Eylül) 22.00 Bucaspor-Gençlerbirliği (Stadı daha sonra açılacak) 29 Ağustos Pazar: 20.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Fenerbahçe-Manisaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu-Seyircisiz) 22.00 Eskişehirspor-Galatasaray (Eskişehir Atatürk) 30 Ağustos Pazartesi: 21.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor (Mardan Antalyaspor)