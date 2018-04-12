T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada görev alacak hakemler açıklandı

12 Nisan 2018 13:34


İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 29\'uncu haftada görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray\'ın Medipol Başakşehir\'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu. 

Süper Lig\'de 29\'uncu hafta görev alacak hakemler şu şekilde: 

YARIN 
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş (Hüseyin Göçek )

CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu) 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy) 
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık) 

PAZAR 
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus) 
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk) 
16.00 Göztepe - Bursaspor (Bülent Yıldırım) 
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler) 

PAZARTESİ 
20.00 Osmanlıspor - Trabzonspor  (Halis Özkahya)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigHaftanınGalatasaray Medipol BaşakşehirHalil Umut MelerLigTeleset Mobilya Akhisarspor Beşiktaş Hüseyin Göçek CUMARTESİ 13KasımpaşaKardemir Karabükspor MustafaEvkur Yeni MalatyasporAytemiz Alanyaspor Alper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24