Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

09 MART CUMA

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 MART CUMARTESİ

13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16:00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek

19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 MART PAZAR

13:30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

13:30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19:00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi

20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk