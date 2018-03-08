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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu

08 Mart 2018 15:32

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

09 MART CUMA
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 MART CUMARTESİ
13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16:00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 MART PAZAR 
13:30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
13:30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan 
19:00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi 
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

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