Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
09 MART CUMA
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 MART CUMARTESİ
13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16:00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 MART PAZAR
13:30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
13:30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19:00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk