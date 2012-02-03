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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta programı İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 13:53

-Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta programı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.  Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Şubat Pazar günü Kadıköy'de yapılacak derbi karşılaşmasının da yer aldığı 25. hafta maçlarının programı şöyle:  Yarın:  16.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak) 5 Şubat Pazar:  13.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Tevfik Sırrı Gür) 16.00 Bursaspor-Orduspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 6 Şubat Pazartesi:  20.00 Kardemir Karabükspor-Samsunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Eskişehir Atatürk) 20.00 MKE Ankaragücü-Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)

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