Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: Alper Ulusoy
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya