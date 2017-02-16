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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı

16 Şubat 2017 16:21

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

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