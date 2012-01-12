T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 18:11

-Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 14 Ocak Cumartesi: 16.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Hüseyin Göçek 19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 15 Ocak Pazar: 13.00 Orduspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Barış Şimşek 13.00 Sivasspor-Ankaragücü: İlker Meral 16.00 Trabzonspor-Samsunspor: Yunus Yıldırım 16.00 Mersin İdmanyurdu-Medical Park Antalyaspor: Bülent Yıldırım 19.00 Beşiktaş-Bursaspor: Özgür Yankaya 16 Ocak Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 20.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24