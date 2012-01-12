-Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 14 Ocak Cumartesi: 16.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Hüseyin Göçek 19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 15 Ocak Pazar: 13.00 Orduspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Barış Şimşek 13.00 Sivasspor-Ankaragücü: İlker Meral 16.00 Trabzonspor-Samsunspor: Yunus Yıldırım 16.00 Mersin İdmanyurdu-Medical Park Antalyaspor: Bülent Yıldırım 19.00 Beşiktaş-Bursaspor: Özgür Yankaya 16 Ocak Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 20.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Halis Özkahya