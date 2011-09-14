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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 14:39

-Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: /* 16 Eylül Cuma: 20.00 Kayserispor-Medical Park Antalyaspor: Süleyman Abay 20.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım 17 Eylül Cumartesi: 17.30 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa 20.00 Orduspor-Manisaspor: Aytekin Durmaz 20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halis Özkahya 18 Eylül Pazar: 16.00 Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: Hüseyin Göçek 17.30 Sivasspor-Eskişehirspor: Barış Şimşek 20.00 Galatasaray-Samsunspor: Kuddusi Müftüoğlu 19 Eylül Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Ankaragücü: Tolga Özkalfa */

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