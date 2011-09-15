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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta yarın açılıyor İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 12:48

-Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta yarın açılıyor İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın Kayseri ve Gaziantep'te yapılacak iki maçla açılıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda Kayserispor ile Medical Park Antalyaspor, Kadir Has Stadı'nda, Gaziantepspor ile Fenerbahçe de Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2. haftanın maç programı şöyle: /* Yarın: 20.00 Kayserispor-Medical Park Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Kamil Ocak) 17 Eylül Cumartesi: 17.30 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Orduspor-Manisaspor (Ordu 19 Eylül) 20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker) 18 Eylül Pazar: 16.00 Mersin İdmanyurdu-Bursaspor (Tevfik Sırrı Gür) 17.30 Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül) 20.00 Galatasaray-Samsunspor (Türk Telekom Arena) 19 Eylül Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Fiyapı İnönü) */

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