-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta yarın yapılacak 2 maçla start alacak. Ligin 2. haftasının maç programı şöyle: Yarın: 21.00 Konyaspor-Eskişehirspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 21.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21 Ağustos Cumartesi: 21.00 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (BJK İnönü) 21.00 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor (Mardan Antalyaspor) 22 Ağustos Pazar: 20.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs) 21.00 Galatasaray-Bursaspor (Ali Sami Yen) 22.00 Manisaspor-Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs) 23 Ağustos Pazartesi: 21.00 Kasımpaşa-Bucaspor (BJK İnönü) 21.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)