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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2011 14:34

-Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi yarın Ordu'da açılacak. 16. haftanın açılış maçında Orduspor ile lider Galatasaray, Ordu 19 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ligde haftanın en önemli karşılaşması ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında, 18 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'de 16. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 Eylül) 17 Aralık Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs) 13.00 Kardemir Karabükspor-Mersin İdmanyurdu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Eskişehirspor-Kayserispor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor (Bursa Atatürk) 18 Aralık Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) 13.00 Manisaspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (FB Şükrü Saracoğlu)

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