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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2011 16:36

-Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.  Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle: */ 25 Kasım Cuma: 20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halis Özkahya 26 Kasım Cumartesi: 13.00 Samsunspor-Medical Park Antalyaspor: Tolga Özkalfa 16.00 Orduspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler 19.00 Galatasaray-Sivasspor: Bülent Yıldırım 27 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu 13.00 Eskişehirspor-Ankaragücü: Yunus Yıldırım 16.00 Manisaspor-Kayserispor: Serkan Çınar 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus 28 Kasım Pazartesi: 20.00 Kardemir-Karabükspor-Bursaspor: Özgür Yankaya /*

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