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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 21:55

-SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde Trabzonspor ile Galatasaray arasında 7 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmayı, Halis Özkayha yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 5 Kasım Cuma: 20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Kuddusi Müftüoğlu 6 Kasım Cumartesi: 14.30 Kardemir Karabükspor-Bucaspor: Fırat Aydınus 16.00 Medical Park Antalyaspor-Bursaspor: Süleyman Abay 17.00 Ankaragücü-Gaziantepspor: Yunus Yıldırım 19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor: Bünyamin Gezer 7 Kasım Pazar: 14.30 Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kamil Abitoğlu 17.00 Manisaspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek 19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya 8 Kasım Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

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