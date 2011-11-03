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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın programı İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 12:42

-Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın programı İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın Sivasspor-Fenerbahçe ve Samsunspor-Ankaragücü maçlarıyla açılıyor. Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 20.00 Samsunspor-Ankaragücü (Samsun 19 Mayıs) 5 Kasım Cumartesi: 13.00 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs) 13.00 Orduspor-Gaziantepspor (Ordu 19 Eylül) 16.00 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu (Türk Telekom Arena) 6 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Hüseyin Avni Aker) 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

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