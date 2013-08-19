Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.

Hafta bugün oynanacak olan Kayserispor – Sivasspor ve Galatasaray – Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.

Sezonun ilk haftasında oynanan 7 karşılaşma sonrasında Elazığspor'u 3 - 1 yenen Akhisar Belediyespor averajla liderlik koltuğuna oturdu. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın maçları şöyle:

Medical Park Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor: 0 – 0

Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa: 2 – 0

Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: 1 – 0

Torku Konyaspor – Fenerbahçe: 3 – 2

Eskişehirspor – Bursaspor: 2 – 0

Akhisar Belediyespor – Elazığspor: 3 – 1

Beşiktaş – Trabzonspor: 2 - 0

Bugün

20.00 Kayserispor – Sivasspor

21.45 Galatasaray – Gaziantepspor



TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Akhisar Bld. 1 1 0 0 3 1 2 3

2. Beşiktaş 1 1 0 0 2 0 2 3

3. Eskişehirspor 1 1 0 0 2 0 2 3

4. K.Karabükspor 1 1 0 0 2 0 2 3

5. Torku Konya 1 1 0 0 3 2 1 3

6. Çaykur Rize 1 1 0 0 1 0 1 3

7. K.Erciyesspor 1 0 1 0 0 0 0 1

8. MP Antalya 1 0 1 0 0 0 0 1

9. Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Fenerbahçe 1 0 0 1 2 3 -1 0

14. Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1 0

15. Elazığspor 1 0 0 1 1 3 -2 0

16. Bursaspor 1 0 0 1 0 2 -2 0

17. Kasımpaşa 1 0 0 1 0 2 -2 0

18. Trabzonspor 1 0 0 1 0 2 -2 0



Haftanın programı



21 Ağustos Çarşamba

Fenerbahçe – Arsenal (Şampiyonlar Ligi Play-off turu)

22 Ağustos Perşembe

Tromsö – Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi play-off)

Kukua – Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi play-off)

Süper Lig'de 2. haftanın programı

23 Ağustos Cuma

21.45 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor

24 Ağustos Cumartesi

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

21.45 Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor

21.45 Fenerbahçe - Eskişehirspor

25 Ağustos Pazar

20.15 Elazığspor - Kardemir D. Ç Karabükspor

20.15 Sivasspor - Torku Konyaspor

21.45 Bursaspor - Galatasaray

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21.45 Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş