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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın görünümü

Sezonun ilk haftasında oynanan 7 karşılaşma sonrasında Elazığspor'u 3 - 1 yenen Akhisar Belediyespor averajla liderlik koltuğuna oturdu

19 Ağustos 2013 11:00

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.

Hafta bugün oynanacak olan Kayserispor – Sivasspor ve Galatasaray – Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.

Sezonun ilk haftasında oynanan 7 karşılaşma sonrasında Elazığspor'u 3 - 1 yenen Akhisar Belediyespor averajla liderlik koltuğuna oturdu. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın maçları şöyle:

Medical Park Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor:        0 – 0
Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa:                 2 – 0
Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği:                     1 – 0
Torku Konyaspor – Fenerbahçe:                     3 – 2
Eskişehirspor – Bursaspor:                          2 – 0
Akhisar Belediyespor – Elazığspor:                     3 – 1
Beşiktaş – Trabzonspor:                              2 - 0

Bugün
20.00 Kayserispor – Sivasspor
21.45 Galatasaray – Gaziantepspor


TAKIMLAR         O    G    B    M    A    Y    AV    P
1. Akhisar Bld.    1    1    0    0    3    1    2    3
2. Beşiktaş           1    1    0    0    2    0    2    3
3. Eskişehirspor       1    1    0    0    2    0    2    3
4. K.Karabükspor       1    1    0    0    2    0    2    3
5. Torku Konya       1    1    0    0    3    2    1    3
6. Çaykur Rize       1    1    0    0    1    0    1    3
7. K.Erciyesspor       1    0    1    0    0    0    0    1
8. MP Antalya       1    0    1    0    0    0    0    1
9. Galatasaray       0    0    0    0    0    0    0    0
10. Gaziantep       0    0    0    0    0    0    0    0
11. Kayserispor       0    0    0    0    0    0    0    0
12. Sivasspor       0    0    0    0    0    0    0    0
13. Fenerbahçe       1    0    0    1    2    3    -1    0
14. Gençlerbirliği       1    0    0    1    0    1    -1    0
15. Elazığspor       1    0    0    1    1    3    -2    0
16. Bursaspor       1    0    0    1    0    2    -2    0
17. Kasımpaşa       1    0    0    1    0    2    -2    0
18. Trabzonspor       1    0    0    1    0    2    -2    0


Haftanın programı


21 Ağustos Çarşamba
Fenerbahçe – Arsenal (Şampiyonlar Ligi Play-off turu)

22 Ağustos Perşembe
Tromsö – Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi play-off)
Kukua – Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi play-off)

 

Süper Lig'de 2. haftanın programı

 

23 Ağustos Cuma
21.45 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor

24 Ağustos Cumartesi
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor
21.45 Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor
21.45 Fenerbahçe - Eskişehirspor

25 Ağustos Pazar
20.15 Elazığspor - Kardemir D. Ç Karabükspor
20.15 Sivasspor - Torku Konyaspor
21.45 Bursaspor - Galatasaray

26 Ağustos Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş

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