Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2013 - 2014 sezonu ilk hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2 - 0 mağlup etti.
Hafta bugün oynanacak olan Kayserispor – Sivasspor ve Galatasaray – Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.
Sezonun ilk haftasında oynanan 7 karşılaşma sonrasında Elazığspor'u 3 - 1 yenen Akhisar Belediyespor averajla liderlik koltuğuna oturdu. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın maçları şöyle:
Medical Park Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor: 0 – 0
Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa: 2 – 0
Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: 1 – 0
Torku Konyaspor – Fenerbahçe: 3 – 2
Eskişehirspor – Bursaspor: 2 – 0
Akhisar Belediyespor – Elazığspor: 3 – 1
Beşiktaş – Trabzonspor: 2 - 0
Bugün
20.00 Kayserispor – Sivasspor
21.45 Galatasaray – Gaziantepspor
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Akhisar Bld. 1 1 0 0 3 1 2 3
2. Beşiktaş 1 1 0 0 2 0 2 3
3. Eskişehirspor 1 1 0 0 2 0 2 3
4. K.Karabükspor 1 1 0 0 2 0 2 3
5. Torku Konya 1 1 0 0 3 2 1 3
6. Çaykur Rize 1 1 0 0 1 0 1 3
7. K.Erciyesspor 1 0 1 0 0 0 0 1
8. MP Antalya 1 0 1 0 0 0 0 1
9. Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Fenerbahçe 1 0 0 1 2 3 -1 0
14. Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1 0
15. Elazığspor 1 0 0 1 1 3 -2 0
16. Bursaspor 1 0 0 1 0 2 -2 0
17. Kasımpaşa 1 0 0 1 0 2 -2 0
18. Trabzonspor 1 0 0 1 0 2 -2 0
Haftanın programı
21 Ağustos Çarşamba
Fenerbahçe – Arsenal (Şampiyonlar Ligi Play-off turu)
22 Ağustos Perşembe
Tromsö – Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi play-off)
Kukua – Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi play-off)
Süper Lig'de 2. haftanın programı
23 Ağustos Cuma
21.45 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor
24 Ağustos Cumartesi
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor
21.45 Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor
21.45 Fenerbahçe - Eskişehirspor
25 Ağustos Pazar
20.15 Elazığspor - Kardemir D. Ç Karabükspor
20.15 Sivasspor - Torku Konyaspor
21.45 Bursaspor - Galatasaray
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş