Spor Toto Süper Lig başlıyor...

T24 - Futbolseverlerin Mayıs ayından beri dört gözle beklediği an bir ay rötarla geldi.







Futbolseverlerin 110 günlük lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu, bugün yapılacak 4 maçla başlayacak.



Futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana sıkıntılı günler geçiren Türk futbolu, nihayet ligine kavuşacak.



5 Ağustos'ta başlayacakken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlangıcı 10 Eylül'e ertelenen Süper Lig'de heyecan itibaren start alacak. 22 Mayıs 2011'de yapılan 2010-2011 sezonu son hafta maçlarıyla tatile giren ligde heyecan başlıyor.



14 ilden 18 takım, 9 ay sürecek yeni sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.



53. sezonunu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de geçen sezon ligden düşen Kasımpaşa, Konyaspor ve Bucaspor'un yerlerini bu sezon Samsunspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor aldı.

Normal sezon 8 Nisan'da sona erecek



Ligde 34 haftalık lig maratonu 8 Nisan 2012'de tamamlanacak ve daha sonra play-off maçlarına geçilecek.



Spor Toto Süper Lig'de 21 Aralık 2011 Çarşamba günü yapılacak 18. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girilecek. İkinci yarı 4 Ocak 2012 Çarşamba günü yapılacak 19. hafta maçlarıyla başlayacak ve normal sezon 8 Nisan 2012 Pazar günü tamamlanacak.

Üç büyükler iyi başlayamıyor



''Üç Büyükler'' olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, özellikle son yıllarda sezon açılış maçlarında umduğunu bulamadı.



Ligde son 14 sezondaki açılış maçlarından 7'si berabere biterken, ''Üç Büyükler'' sadece 3 kez galip gelebildi, 4 kez de yenildi.



Geçen sezonun açılış maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Aynı saatteki bir diğer maçta ise Gaziantepspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kalmıştı.



Bu sezonun ilk haftasında 4 maçtan ilk 2'si olan Eskişehirspor-Beşiktaş ve Samsunspor-Gençlerbirliği maçları saat bugün 17.30'da başlayacak.



Süper Lig'de son 14 sezondaki açılış maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



1997-1998 Ankaragücü-Galatasaray (0 - 0)

1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe (0 - 0)

1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor (1 - 2)

2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe (0 - 4)

2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor (1 - 2)

2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe (0 - 0)

2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş (1 - 3)

2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2 - 2)

2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (0 - 0)

2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray (1 - 1)

2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe (2 - 0)

2008-2009 Galatasaray-Denizlispor (4 - 1)

2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş (1 - 1)

2010-2011 Sivasspor-Galatasaray (2 - 1)



