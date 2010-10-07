-SPOR TOTO SPONSORLUK BEDELİNİ ÇIKARIYOR ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, 5 yıl süre için 125 milyon dolar ödeyerek, sponsor oldukların Süper Lig masraflarının yüzde 20'sini ligin ilk haftası itibariyle geri aldıklarını söyledi. Başkan Uçar, teşkilatta bir proje grubu oluşturduklarını ve sponsorluk konusunda da bir çalışma yaptıklarını anlatarak, 'Hasılatımızı nasıl arttırırız, daha iyi noktaya nasıl getiririz formüllerini sıralarken, önemli maddelerden bir tanesi de Süper Lig'e sponsorluk konusuydu. 'Türkiye genelinde en değerli marka nedir? Onun başına adımızı yazdıralım, sponsor olalım' gibi görüşleri tartıştık. Satılır değeri olan şey Süper Futbol Ligi. Bu sponsorluk bizim oyunumuza da bir değer katacaktı. Bilinirliğimizi de arttıracaktı. Daha da ötesi güvenilirliğimizi arttıracaktı'' dedi. Türkiye'nin Süper Lig'e olan itibarın Avrupa birçok ülkesinde olmadığına dikkati çeken Uçar, şöyle devam etti: ''Hasılatının yüzde 93'ünü futboldan kazanan bir kurum olduğumuzu düşünürsek, bu projeyi yerine getirmiş olduk. Bu projeyi TFF'nin teklifi ve talebi üzerine gerçekleştirdik. Daha ligin ilk haftasında bunun gelirini, hasılatını nakit olarak görmüş olduk. Spor Toto Süper Ligi ismi kulaklara yerleşmiş oldu. Spor Toto Teşkilatı iddaa oyunuyla bu sezon en iyi başlangıcını yaptı. Sponsorluk nedeniyle ödediğimiz rakamın daha ilk haftada yüzde 20'sini almış olduk. Bizim amacımız ilk yılda tüm reklama harcadığımız parayı çıkarmak. O hedefe de çok ciddi ve emin adımlarla ilerlediğimizi görüyoruz. İddaa geçen hafta 95 milyon TL ile tarihi cirosunu yaptı.'' Sponsorlukla birlikte hasılatta çok ciddi anlamda artış olduğunu savunan başkan Uçar, ''Önemli nedenlerinden biri de Spor Toto ile Süper Lig marka isimlerinin buluşmasıdır. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı en fazla bahis oynanan maç oldu. Bu şaşırtıcı bir örnek. Barcelona, Chelsea gibi takımların performansına Türk takımları ulaşır mı diye düşünüyorduk, bunu yakaladık. Sözkonusu maç böyle bir maç oldu. Sponsorluk, 3 milyon 500 bin iddaa oyuncusuna bir kez daha markayı hatırlattı. Oynamayanlara ve yasa dışı oynayanları ise bizim tarafımıza geçme hissini uyandırdı. Böyle bir başarılı sonuç geldi. Sezon sonu itibariyle 5 yıllık masrafımızı da inşallah çıkarmış olacağımızı da rahatlıkla söyleyebilirim. Rakamlar reel olarak onu gösteriyor'' diye konuştu. -2. VE 3. LİG SPONSORLUĞU- Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2. ve 3. lige sponsor olarak, buraların da satılabilir mecralar olduklarını ispat ettiklerini kaydetti. Başkan Uçar, şöyle devam etti: ''Düne kadar 2. ve 3. lig satışta olan mecralar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talebi ile Spor Toto bu mecralara da ismini vermiş oldu. Böylece iki ayrı verim elde edildi. Bu mecraların da satılabilir olduğu gösterildi. Biz, sadece futbolun üst liglerine değil, tüm futbola ve tüm amatör sporlara destek olmak istiyoruz. İddiamız buydu. 2. ve 3. ligdeki yapısal değişikliklere de maddi olarak katkı sağlamaya çalıştık. TFF, 2. ve 3 lig kulüplerinin tüm deplasman masraflarını karşılamayı taahhüt etmişti. Biz de federasyonun bu bütçesine önemli bir katkıda bulunmayı taahhüt ettik. 2. ve 3. lige biraz rekabet getirelim dedik. Bunun için de eskiden 3. ligde maç başına kulüplere 30 bin TL pay veriyorduk. Şu anda ise mağlubiyet halinde 30 bin TL veriyoruz. Beraberlikte 40 bin, evinde galip gelirse 50 bin, deplasmanda galip gelirse ise 60 bin TL vereceğimizi taahhüt ettik ve ödüyoruz. Şu anda 3. ligdeki bir kulübün ortalama 250-300 bin TL ile ayakta duracağı bir gerçek. Biz bu rakamın yüzde 100'ünden fazlasını kazanma imkanını şunmuş oluyoruz. Bir takım mağlup olsa bile 300 bin TL'yi onlara garanti etmiş oluyoruz. Bu bize daha rekabetçi 2. ve 3. lig getirdi. Sponsorluğun yanı sıra böyle bir artıyı onlara sunduk. 3 maç üst üste galip gelen 2. ve 3. lig takımı iddaa'ya girme haftası olmasa bile galip geldikçe kuponlarda yer alma şansını ortaya çıkardık.''