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Spor

Spor Toto rekor ikramiyeye koşuyor ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 19:02

-Spor Toto rekor ikramiyeye koşuyor ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın oyunlarından Spor Toto'da, bu haftaki ikramiyenin 1 milyon TL olması bekleniyor. Teşkilatın resmi internet sitesinde yer alan haberde, 15. hafta ile birlikte başlayan devrin, 16. ve 17. haftalarda da devam ettiği, 15 ve 14 bilenin çıkmadığı haftalarda havuzda biriken ikramiye ile oynanması öngörülen miktarın yaklaşık 1 milyon TL olmasının beklendiği belirtildi. Spor Toto'da, 15. haftada 15 bilen olmadığı için yaklaşık 166 bin TL bir sonraki haftaya devretmiş, 16. haftada ise 15 bilen olmadığından bu rakam yaklaşık 365 bin TL olmuştu. Ayrıca 16. haftada 14 bilen de çıkmadığı için bir sonraki listeye yaklaşık 113 bin TL aktarılmıştı. Ayrıca, 30 Aralık 2011 ve 2 Ocak 2012 tarihleri arasında oynanan 17. hafta maçlarında da 15 ve 14 bilen olmadığı için yaklaşık 815 bin TL, 18. haftaya devretmişti.

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