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Spor

SPOR TOTO LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 01:48

-SPOR TOTO LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 2010-2011 sezonu sona ererken, Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerek, 18. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sivasspor deplasmanında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Trabzonspor'a ikili averajda üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısındaki golleri Andre Santos, Selçuk, Alex ve Yobo'dan geldi. Evsahibi ekibin gollerini ise Navratil ve Erman (2) kaydetti.  Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdüren Trabzonspor ise yine 82 puan ve ikili averajla 2. sırada kaldı. Bordo-mavililerin gollerini Umut (2), Egemen ve Jaja kaydetti.  Ligin tamamlanmasının ardından şampiyon Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ve ligi 3. ve 4. sırada tamamlayan Bursaspor ve Gaziantepspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex De Souza 28 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Alex'in ardından Trabzonsporlu Burak 19, Fenerbahçeli Niang 15, Kardemir Karabüksporlu Emenike 14 ve Medical Park Antalyasporlu Necati de 13 golle sıralandı. -3 TAKIM KÜME DÜŞTÜ- Spor Toto Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Kasımpaşa, Konyaspor ve Bucaspor küme düştü. Bu 3 takım gelecek sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek. Ligin son haftasında 3 maçı evsahibi, 3 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.  Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu ise şöyle: /* İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor.......: 0-0 Galatasaray-Konyaspor.............................: 2-0 Bucaspor-Kayserispor..............................: 3-3 Ankaragücü-Medical Park Antalyaspor...............: 2-3 Bursaspor-Gençlerbirliği..........................: 1-0 Gaziantepspor-Beşiktaş............................: 0-0 Eskişehirspor-Kasımpaşa...........................: 4-0 Sivasspor-Fenerbahçe..............................: 3-4 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor..................: 0-4 */ -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y  AV   P  ----------------------------------------------------------- 1. FENERBAHÇE               34  26   4   4  84  34  50  82 2. TRABZONSPOR              34  25   7   2  69  23  46  82 3. BURSASPOR                34  17  10   7  50  29  21  61 4. GAZİANTEPSPOR            34  17   8   9  44  33  11  59 5. BEŞİKTAŞ                 34  15   9  10  53  36  17  54 6. KAYSERİSPOR              34  14   9  11  46  44   2  51 7. ESKİŞEHİRSPOR            34  12  11  11  41  40   1  47 8. GALATASARAY              34  14   4  16  41  46  -5  46 9. KARDEMİR KARABÜKSPOR     34  12   8  14  46  53  -7  44 10. MANİSASPOR              34  13   4  17  49  52  -3  43 11. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR34  10  12  12  41  48  -7  42 12. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR34  12   6  16  40  45  -5  42 13. ANKARAGÜCÜ              34  10  11  13  52  62  -10 41 14. GENÇLERBİRLİĞİ          34  10  10  14  43  51  -8  40 15. SİVASSPOR               34   8  11  15  43  57  -14 35 16. BUCASPOR                34   6   8  20  37  65  -28 26 17. KONYASPOR               34   4  12  18  28  49  -21 24 18. KASIMPAŞA               34   5   8  21  31  71  -40 23 */ -YENİ SEZON 7 AĞUSTOS'TA İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Bu akşam yapılan 34. hafta maçlarıyla tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak. Ligde 2011-2012 sezonunun ilk devresi, 18 Aralık 2011'de oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 22 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'de 2011-2012 sezonu, 13 Mayıs 2012'de oynanacak maçlarla sona erecek.

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