Spor Toto, hasılat teminatlarını Türk Lirası'na çevirmeye karar verdi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bayilerin açılış sırasında yatırdığı dolar cinsinden hasılat teminatlarını Türk Lirası’na çevirmeye karar verdi. Spor Toto bayisi olmaya hak kazanan kişilerin, bayi açılışında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın belirlediği banka hesap numarasına hasılat teminatı olarak 13 bin dolar, terminal teminatı olarak da 3 bin 300 dolar yatırması gerekiyor.

15 gün içinde onay vermeyen bayilerin oyun oynatması engellenecek.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre başkanlığın yolladığı mesajda, teminatın hangi kur üzerinden Türk Lirası’na çevrileceğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. İnternet sitesindeki “Bayilik İşlemleri” kısmında da herhangi bir banka hesap numarası bilgisi yer almadığı için hangi bankanın belirlediği kurun dikkate alınacağı bilinmiyor.

Kurumun kazancı 253 milyon lira

Türkiye çapında ortalama 5 bin 550 bayi bulunuyor. Teşkilat 6 tane de sanal bahis sitesi aracılığıyla internet üzerinden faaliyet gösteriyor. Bayilerin toplamda yatırdığı teminat bedeli 90 milyon 465 bin dolar ediyor. Bu rakam yılbaşında 3.78 olan dolar kuru üzerinden 342 milyon liraydı. Bugünkü kurla 595.6 milyon liraya denk geliyor. Yılbaşından bu yana kurumun kazancı en az 253.6 milyon lira ediyor.