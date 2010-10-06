-SPOR TOTO DA SAHALARI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, marka değeri milyon dolarla ölçülen Süper Lig'e, mevcut saha zeminlerinin yakışmadığını söyledi. Böyle bir konuyu analiz etmenin görevi olmadığını anlatan Uçar, ''Bu kalitede bir futbol liginde, bu derece kötü saha zeminlerinin olmasına anlam veremiyorum. Göz önünde olup maçları yayınlanan kulüplerden, bizlere saha zeminlerinin iyileştirilmesine dair herhangi bir talep gelmedi. Yüzlerce spor alanı yapan bir teşkilatız. Eğer böyle bir teklif gelseydi, bunları da çözmek için uğraş verirdik. Belki yüzde 100'ünü karşılayamazdık ama TFF'den, mülki amirlerden ve bütçelerden destek istenirdi. 3 ayrı kanattan ve Spor Toto'nun katkısıyla bu sağlanabilirdi'' dedi. Bekir Yunus Uçar, parası olup da zemini bozuk olan kulüplerin neden böyle bir konuya dikkat etmediklerini de anlamakta zorluk çektiğini belirterek, ''BJK İnönü Stadı zemini ile o zeminde oynayan futbolcuların marka değerini karşılaştırdığınızda garip bir durum ortaya çıkıyor. Ben başkan olarak bunu garipsiyorum. Bu hızla düzeltilmesi bir konu. Herkes bu konuyu eleştiriyor. Maddi eksiklikten doğan bir durum varsa, destek olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Futbol kalitesi bence gayet iyi. Herşeyin daha iyisini gerçekleştirebiliriz'' değerlendirmesini yaptı. -''SPOR TOTO OLMASAYDI, BAŞKA BİR KAYNAK BULUNURDU''- Türkiye'nin son yıllarda sporda elde ettiği başarıları sadece Spor Toto Teşkilatı ile ilişkilendirmenin yanlış olduğunu ifade eden Uçar, şunları söyledi: ''Herhangi bir başarıyı sadece bir konuya endekslemek doğru değil diye düşünüyorum. Kredi notunun yükselmesi, enflasyonun düşmesi gibi konular bir ülkenin toptan gelişmesinin bir ürünüdür. Bu, fotoğrafın sadece bir kareden ibaret olmadığını gösteriyor. Şu anda Türkiye'de sporun yüzde 100 himayesini gerçekleştiren bir başbakan ve kabine var. Sporun bu kadar ilgi gördüğü bir noktada, bu kadar ilgi gösteren bir başbakanın olduğu ülkede, sporun iddaa oyunu olmasa da iyi bir noktaya geleceğini söylerim. İddaa olmasaydı kalıcı sportif bir kaynak bulunurdu.'' Kaynağı bulmakla görevli teşkilatın GSGM olduğunu ifade eden Uçar, ''Biz de GSGM'nin bir birimiyiz. Biz bu konuda bayrağı ele almış durumdayız. Çünkü siz neye çalışırsanız o konuda başarılı olursunuz. Bu bir toplumsal kalkınma meselesi. Düne kadar tesis sayımız, sporcu sayımız da ortadaydı. Türkiye tamamıyla bir bütün olarak kalkınıyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinin yüzde 80'inden daha hızlı bir büyüme oranına sahip. İyi yönetilme ve iyilerin yönetimiyle bunu açıklıyorum. Spor Toto, spora destek bayrağını elinde tutan kurum konumunda. Spor federasyonlarının bütçelerine yüzde 60 oranında, futbola ise yüzde 50 oranında destek verdiğimizi söyleyebilirim'' diyerek sözlerini tamamladı.