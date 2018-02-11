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Spor

Spor Toto Boks Ligi'nde ilk hafta lideri Beşiktaş

Ercan ATA - ANKARA / DHA Türkiye Boks Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Spor Toto Boks Ligi ilk hafta karşılaşmaları sona erdi

11 Şubat 2018 19:05

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Boks Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Spor Toto Boks Ligi ilk hafta karşılaşmaları sona erdi.
İLK HAFTANIN LİDERİ BEŞİKTAŞ
Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş ilk haftayı lider tamamladı.
Atatürk Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda bugün 6 takım arasında oynanan 30 maç ile ligin ilk haftası tamamlandı.
Günün ilk maçında Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK karşısında 10 sıklette çıktığı maçların 9\'unu kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.
Beşiktaş ise, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve ilk haftayı averajla lider tamamladı.
Günün son maçında ise Fenerbahçe, Ankara Sağlık SK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçların ardından Fenerbahçe rakibini 9-1 yendi ve ilk haftayı 3 puanla kapatan bir diğer takım oldu.
Bu sonuçlara göre Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ve Hatay Kocaçınar SK takımları ilk haftayı 3\'er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1\'er puan aldı. Kayseri Birlik SK, İstanbul Bağcılar Olimpik SK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor SK ise ilk haftayı puansız kapattı.
Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin 2. hafta maçları 24-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul\'da oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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