-SPOR TOTO "İSİM HAKKI" PARASINI FAİZİYLE ALACAK ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, şike yapan ve teşvik primi verdiği saptanan takımlara verilen isim hakkı parasını yasal faiziyle birlikte geri alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yönetmeliği ''Şike yapan ve teşvik primi verdiği saptanan takımlara ilgili maçlarda verilen isim hakkı parasının yasal faiziyle geri alınmasını'' öngörüyor. Değişiklikten önce şike yapan takıma verilen isim hakkı bedeli, faiziyle birlikte alınırken, teşvik veren takımla ilgi bir hüküm bulunmuyordu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının şike ve teşviki kapsayan 8. maddesi, ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11 inci maddesine aykırı eylemleri nedeniyle kesinleşmiş mahkeme kararı ile cezalandırılmaları ya da bu eylemler nedeniyle kişilerin veya kulübün ilgili federasyon tarafından disiplin mevzuatı kapsamında cezalandırılmasının kesinleşmesi hallerinde, ilgili spor kulüplerine yönetim kurulunca belirlenecek sürede sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer verilmez ve bunlara oyun programında yer almadıkları döneme ilişkin olarak isim hakkı ödenmez. Bu durumda, şike yapıldığı veya teşvik primi verildiği tespit edilen müsabakalara ilişkin olarak ödenen isim hakları yasal faiziyle birlikte ilgili spor kulübünden geri alınır veya spor kulübünün Teşkilat nezdindeki alacaklarından öncelikle mahsup edilir'' hükmünü içeriyor. Öte yandan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, isim hakkı parasının geri alınması hükmünün yönetmelikte yer aldığını vurgulayarak, ''Verilen parayı yasal faiziyle birlikte alabileceğiz. Ancak bunun için suçla ilgili mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından onanması gerekiyor. Bizim parayı geri alabilmemiz için bu kararı beklememiz gerekiyor'' dedi.