Spor Toto 2. Lig'in yeni takımı Amedspor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un isminin Amedspor olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Burhan Karadeniz Cep Sineması'nda gerçekleştirilen kongrede seçimin yanı sıra, tüzük ve kulüp isminin değişikliği yapıldı.

Tek liste halinde gidilen kongrede İhsan Avcı başkanlığında yeni bir yönetim oluşurken, kulübün ismi Amedspor olarak değiştirildi.

Kongrede kulüp logosunun da Diyarbakır surlarını andıran, yeşil, sarı ve kırmızı renkler üzerinde çift başlıklı kartal olması karara bağlandı.

Kulüp başkanı Avcı, yaptığı açıklamada, isim değişikliği talebinin daha önce de gündeme geldiğini belirterek, "Bu konuda gelen talepler vardı. Amedspor ismi konusunda bir uzlaşı gerçekleşti" dedi.