-SPOR TOTO 2. LİG'DE PERDE AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto 2. Lig'de 2010-2011 sezonu yarın yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2. Lig'de maçlar bu sezon 2 ayrı grupta oynanacak. Beyaz ve kırmızı gruplarda 18'er takımın katılımıyla gerçekleştirilecek 2. Lig'de ilk yarı 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla kapanacak. İkinci devresi 16 Ocak 2011'de başlayacak Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, 8 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalardan sonra her grubun birincisi olan 2 takım doğrudan Bank Asya 1. Lig'e çıkacak. Her iki grupta 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüyle play-off'ta mücadele edecek ve finalde kazanan takım Bank Asya 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekip olacak. Spor Toto 2. Lig'de her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan son 3 takım, Spor Toto 3. Lig'e düşecek. -İLK HAFTA MAÇLARI- Spor Toto 2. Lig'de gruplarda yarın yapılacak ilk hafta maçlarının programı şöyle: Beyaz Grup: 16.30 Beypazarı Şekerspor-Turgutluspor (Beypazarı İlçe) 16.30 Adıyamanspor-BUGSAŞ Spor (Adıyaman Atatürk) 16.30 Mardinspor-Hacettepe (Mardin 21 Kasım) 16.30 Çorumspor-Göztepe (Dr. Turhan Kılıççıoğlu) 16.30 Bandırmaspor-Alanyaspor (Bandırma 17 Eylül) 16.30 Çankırı Belediyespor-Akçaabat Sebatspor (Çankırı Atatürk) 16.30 Gebzespor-Bozüyükspor (Gebze İlçe) 16.30 İskenderun Demir Çelikspor-Yeni Malatyaspor (İskenderun 5 Temmuz) 20.30 Körfezspor-Sarıyer (İzmit Alparslan Türkeş) Kırmızı Grup: 16.30 Türk Telekomspor-Elazığspor (Türk Telekom) 16.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP) 16.30 Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz) 16.30 Dardanelspor-1461 Trabzon (Çanakkale 18 Mart) 16.30 Belediye Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk) 16.30 Eyüpspor-Pendikspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 16.30 Ofspor-Balıkesirspor (Of İlçe) 16.30 Pursaklarspor-Fethiyespor (Cebeci İnönü) 20.30 Adana Demirspor-Konya Torku Şekerspor (Adana 5 Ocak)