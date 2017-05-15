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Spor

Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oluyor

TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak

15 Mayıs 2017 15:14

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

Yarı final ilk maçlarının 12 Mayıs Cuma günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yarın yaşanacak.

Müsabakaların saat 16.00'da başlayacağı 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966 maçları oynanacak.

Rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor avantajlı

Erzurum'daki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler, rakibini Seyrantepe Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Gümüşhane-Kastamonuspor 1966 mücadelesi

Deplasmandaki ilk müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Gümüşhanespor, yarınki müsabakada Kastamonuspor 1966 ile Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda karşılaşacak. Maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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